Serio nie rozumiem, dlaczego ćwierćinteligencja na wykopie uważa, że Bosak kocha PiS. Tzn. po części rozumiem, że dla nich to każdy, kto ma inne zdanie niż Tusk i jego ekipa to PiSowiec, jak Tusk powie, że jutro jest środa, a mamy poniedziałek to kto uważa inaczej to PiSowiec ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Padają sensowne argumenty o tym, że koaliacja rządzaca traktuje prawo w Polsce jak konkurs życzeń, to Pokaż całość