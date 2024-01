Pokaż całość

Natomiast wysyłanie artykułów rolnych do Europu to znakomity sposób na rozregulowanie rynku Unii w ogóle a Polski* w szczególności. O ile wódek ukraińskich, których nagle napłynęło z Ukrainy cała mnóstwo można nie kupować, to nie wiadomo z skąd pochodzi mięso,olej, mąka czy cukier.* Większość sklepów wielkopowierzchniowych, które jednocześnie odpowiadają za sprzedaż większości towaru nie należy do polskich właścicieli. Obniżenie - nawet małej części- produktów w nich powoduje ich lepszą