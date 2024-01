Jeszcze jakby naprawili dodawanie hiperłączy, gdzie po zaznaczeniu słowa i próbie przypisania mu linku, przesuwa się zaznaczenie, o znak na lewo.

Myślałem, że naprawią to w moment (bo to pierdółka w kodzie), a problem pozostał do dzisiaj.



Natomiast opcja pobierania obrazka, to dla użytkowników iOS pułapka. Zostajemy bezpowrotnie przeniesieni do okna pobierania, a i tak jest to opcja lepsza, niż aplikacja wykopu.