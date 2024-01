Lewica to czysty chaos, bo próbuje wspierać 20 koncepcji/grup na raz, które się po prostu ze sobą gryzą. Islam vs. LGBT. Islam vs. żydzi. Islam vs. prawa kobiet. Imigranci vs. prawa kobiet vs. LGBT. LGB i TQ+.



Tego nie da się ze sobą pogodzić. Prędzej czy później będą musieli wybrać między czymś a czymś i to, co przegra, zostanie przez lewicę zdradzone.