Kto pisze te durne, propagandowe nagłówki i to jeszcze z błędami. Afera nie jest o to, ze broń za miliard dolarów "znikła" tylko, że nie zostały dochowane (i to po stronie amerykańskiej a nie ukraińskiej) procedury jej monitorowania. Głównie ze względu na brak personelu i zamieszanie na początku wojny.