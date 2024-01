Bruksela kręci cyrkiem zwanym UE jak karuzelą. Jeśli kupujesz bilet, wsiadasz i korzystasz. Nie odpowiada ci cena, jaką masz zapłacić? Stoisz z boku i patrzysz jak inni się bawią. Ceną za nasz bilet, była zmiana rządu, co jasno wytłumaczył Miller. Pieniądze z KPO są nie "na co", ale "dla kogo". I tak to sie kręci. Ale tylko do czerwca. Po wyborach do PE wróżę duuuuże zmiany w podejściu do zabawy na karuzeli.