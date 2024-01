Pomimo tego, że z kanałem Samochodoza nie zawsze mi po drodze to uznałem jednak, że zachowanie policjanta było skandaliczne i zgłosiłem to do BSWP i Prokuratury:

A tak na poważnie, do tych co znają się na prawie lepiej, jako że w ww. piśmie nie ma żadnego pouczenia. Czy i jak taką decyzję można zaskarżyć? Jeśli tak, to w jaki sposób najlepiej do tego podejść? I pytanie dodatkowe, czy jeśli jakimś cudem sprawa trafiła by do sądu, to czy ja - jako w żaden sposób ze sprawą nie powiązany - musiałbym latać po rozprawach i składać jakieś zeznania?