Stary dobry kawał:

+ 20 st. C Grecy zakładają swetry (jeśli je tylko mogą znaleźć).

+ 15 st. C Jamajczycy włączają ogrzewanie (oczywiście, jeśli je mają).

+ 10 st. C Amerykanie zaczynają się trząść z zimna. Rosjanie na daczach sadzą ogórki.

+ 5 st. C Można zobaczyć swój oddech. Włoskie samochody odmawiają posłuszeństwa. Norwegowie idą się kąpać do jeziora.

0 st. C W Ameryce zamarza woda. W Rosji woda gęstnieje.

