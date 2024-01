Mnie to bardziej zastanawia kiedy aresztują policjantów uczestniczących w interwencji oraz prokuratora działającego w sprawie.



Powinni trafić natychmiast do aresztu, bo to niemożliwe aby w sprawie nie było mataczenie.



Dowody były jednoznaczne i jakiekolwiek zaprzeczenia wersji ze staranowaniem, powinno być rozoatrywane jako fałszywe składanie zeznań.