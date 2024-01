Fajny film. Mentzen jest teraz w wygodnej roli, bo może stanąć pośrodku i w równym stopniu wytykać błędy jednej i drugiej strony. I szczerze mówiąc nawet podoba mi się ta strategia. Sama propozycja żeby zrobić poprawkę do konstytucji i wyłonić na nowo skład sędziów, co do którego wszyscy by się zgadzali też jest moim zdaniem całkiem spoko.