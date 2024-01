Do stwierdzenia, że te dwa przyglupy i kryminaliści nie są więźniami politycznymi nie trzeba doktora prawa. To baba w maglu dobrze wie. Panowie nie byli szykanowani przez żadną władzę. Panowie posiadali pełnię władzy i popełnili przestepstwo przekraczając swoje uprawnienia próbując zrobić przestępcę z Leppera sami generując to pezestepstwo, aby mieć na niego haki. Tutaj złodzieje krzyczą - łapać złodzieja!