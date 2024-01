Gazeta Wyborcza przeprasza prof. Wojciecha Roszkowskiego za zarzucenie mu umieszczenia "kłamliwych i absurdalnych treści o dzieciach z in vitro" w jego podręczniku do HiT. Sęk w tym, że słowo "in vitro" w książce nie pada ani razu. Redakcja Salon24.pl skontaktowała się z pełnomocnikiem autora.