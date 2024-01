Ale co się dziwicie, Stellantis to umieralnia Marek, która potrafi tylko wyciągać łapy po publiczne wsparcie. Dodajmy pełzający kryzys, spadającą sprzedaż i malejące marże w automotive i macie rezultat. Do tego nie potrafią w auta elektryczne, bo to co oferują jest żartem w kategorii cena/jakosc, Ana spalinowkach mają ponoć 7% marży. To tak jakby się obrażać, że padło FSO, czy Daewoo.