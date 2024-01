Nie wiem o co się wykopki czepiają, jeśli chodzi o finansową wartość pomocy militarnej, to ta od Niemiec jest kilkukrotnie RAZY większa niż łączna Francji, Hiszpanii i Włoch. Francja poza artą i amunicją do niej chyba nic nie dostarczyła pomimo bycia chyba trzecią armią w NATO, a Hiszpania i Włochy to już gówno kompletnie.