Walić legalność, nie chcę ani legalnych ani nielegalnych. Przy wpuszczaniu kilkanastu tysięcy osób czy więcej to legalność nic nie daje, takiej liczby się nie da prześwietlić. Plus nawet jeśli mogą się ubiegać o status uchodźcy to są kraje typu Somalia gdzie od ponad 30lat jest wojna domowa, zatem nie będzie jak np.:z Polakami podczas 2WŚ którzy wrócili do kraju gdy tylko wojna się skończyła, tylko zostaną u nas na amen.