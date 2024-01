Pokaż całość

Niemcy są rosyjskim protektoratem, tak się zachowują. No i nie ma w tym niczego dziwnego - 1/3 Niemiec była pod kacapską okupacją przez 45 lat. W tym czasie zwerbowali tam ogromne ilości agentury, która po obaleniu muru berlińskiego przesiąknęła do Niemiec Zachodnich i zapuściła korzenie oraz zwerbowała własną agenturę.Najlepszy przykład to CDU - ta partia działała w obu niemieckich krajach. Po obaleniu muru, partie te się zjednoczyły. Ilu uśpionych