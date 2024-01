OZE jako uzupełnienie miksu energetycznego jak najbardziej, ale nie da się na tym stworzyć w pełni bezpiecznego i stabilnego systemu, zwłaszcza w kraju o takim klimacie jak Polska. Tylko atom to jedyna słuszna droga, oczywiście przy założeniu, że upieramy się jakie to paliwa kopalne są be. Każdego kto lobbuje przeciw energetyce jądrowej należy traktować jak niebezpiecznego dywersanta.