Gdyby to o Putina czy Szojgu chodziło to polskie media byłby zalane przez "wiarygodne media" bezrefleksyjnie powtarzanymi ukraińskimi teoriami spiskowymi o kolejnych nowotworach, zmartwychwstaniach, sobowtórach, a tym czasem Kreml - w to mi graj! Nie dementują, im bardziej mętna woda, im bardziej zwierciadło krzywe, tym lepiej!