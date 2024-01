Bobby Kotick to rak prawdziwego Blizzarda. On był doskonały dla akcjonariuszy, bo wydoił do cna mleczną krowę Blizzarda i na fali sentymentu do firmy robili wszystko, aby tylko chajs się zgadzał! Miał totalnie w nosie graczy i gry.

Diablo 4 i Immortal jest jego opus magnum. Te gry zostały stworzone wyłącznie w celu wydojenia graczy. Bobby nigdy nie rozumiał gier i graczy. Dla niego liczyła się tylko kasa. Obserwujący Activision-Blizzard dobrze wiedzą