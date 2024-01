Ponawiam to co pod Twoim wpisem - jak już rozkrecasz taką krucjatę to daj jej lepsze plecy, jakieś nagranie z kamerki albo cokolwiek bardziej wiarygodnego niż losowa fotka samochodu z wszczonsajonco historio



A mirkom rozwagi w podboju Jerozolimy zanim kogoś zgnoją bez pewności czy historia jest prawdziwa