Kiedy zajmą się Aferą Mailową Dworczyka? IMO to jedna z większych spraw, bo ci kretyni nie dość, że narażali nasze bezpieczeństwo pisząc na tematy służbowe z poczty WP, to jeszcze doszło do oczywistego wycieku (to powinien być kolejny aspekt śledztwa/komisji - kto, jak i kiedy wszedł w posiadanie tych maili i dlaczego je udostępnia). Dlaczego Dworczyk i reszta uczestników jeszcze nie siedzi w areszcie śledczym?!



