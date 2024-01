Na moje oko to będzie tak:



- Kamiński i Wąsik posłami już nie będą...

- ...ale z powodu burdelu w SN i pisowskiej obstrukcji nie dojdzie do obsadzenia opróżnionych mandatów...

- repeat at Matecki, Mejza, Braun i kto tam się napatoczy.



REDUKCJI DO 230 POSŁÓW NIE BĘDZIE, ALE WARTE SPRÓBOWAĆ.