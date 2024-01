Pamiętacie jak ta zerokratura z jakimiś szemraną ruską mafią latała po sąsiadach Grodzkiego żeby zeznawali na niego za łapówy? To trzeba było by zbadać. W pisie zamiast ścigać prawdziwych aferzystów produkuje się zarzuty na opozycje. To organizacja terrorystyczna.