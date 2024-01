Swój swojego kryje. Tak samo będzie z rozliczeniem PiSu. Oni przy kamerach drą na siebie pyski i sobie wzajemnie grożą a poza kamerami klepią się po plecach i mówią jacy to głupi i naiwni są Polacy. Tusk, już robi to samo co Kaczyński przecież. Obsadza swoimi ludźmi spółki państwowe, tworzy nową reżimową pod jego dyktando TVP, obiecywał paliwo po 5 zł a teraz pluje w twarz obywatelom i mówi że to deszcz Pokaż całość