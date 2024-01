No dobra, a gdzie Kołodziejczak?

Czy on przypadkiem nie obiecywał, że jak już zostanie posłem to osobiście pojedzie do Brukseli i nie wyjdzie z budynków, dopóki sprawy polskich rolników nie zostaną załatwione?

Ma może ktoś jakieś zdjęcia z okupacji brukselskich gabinetów przez posła Kołodziejczaka?