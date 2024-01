Ja dojdę do władzy to wprowadzę prawo żeby każdy funkcjonariusz policji miał podczas służby włączoną kamerę, każdy komisariat będzie monitorowany tam gdzie przebywają zatrzymani. Jeśli nagrania zginą lub kamerki się rozładują i nie ma dowodów to każda sprawa będzie rozstrzygnięta na korzyść zatrzymanego a funkcjonariusz będzie pociągany do odpowiedzialności. I jeszcze 500+ zlikwiduje i religie wywalę ze szkół. Będą dwie godziny tygodniowo "nauki o religiach" bez indoktrynacji, tylko fakty na temat różnych Pokaż całość