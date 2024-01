Jeszcze dzisiaj chwalą się, że wprowadzono opłaty za opakowania plastikowe +20-25gr za szt., bo na Pacyfiku jest wielka wyspa plastikowych śmieci xD



I dodatkowo informacja, że będzie cena rosła co roku aż ludzi się siłą odzwyczai od "wygodnego życia". Tak dzisiaj mówili w Faktach TVN, że to po to by ludzi siłą odzwyczaić od wygodnego życia: czyt. WYGODNE ŻYCIE BĘDZIE DLA BOGATYCH TYLKO.