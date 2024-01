Mimo silnego wstrząsu szkód jest względnie niewiele.

Japończycy są nie tylko świetnie przygotowani technicznie (systemy głosowych alarmów) - ale także społecznie. Wszyscy - w tym dzieci i starsi doskonale wiedzą co mają robić, nie ma niekontrolowanej paniki. No i żyją z tym "od zawsze". Domy - albo te prywatne bardzo lekkie - albo duże zaprojektowane by niwelować problemy. To samo co do mocy trzęsienie ziemi w kraju "nieprzystosowanym" do nich byłoby dramatyczne