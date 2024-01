Pokaż całość

Czasem trzeba umieć ustąpić na jednym polu żeby wygrać na drugim. O ile szary Ukrainiec może tego nie ogarniać o tyle po politykach już mamy prawo czegoś oczekiwać. A to co mamy teraz to grzebanie dobrych relacji (co może się odbić na pomocy humanitarnej i militarnej) w imię drobnych interesików. Tak więc sorry, ale każdy kto ma odrobinę obycie w polityce widzi, że Zełeński obecnie gra po myśli Rosji. Może