Fajna moderacja reklam, ważne żeby szekle się zgadzały a to reklama wprowadza błąd o zwyczajnie chce okraść osobę która zostaje jej przedstawiona to najmniejszy problem. Problem tylko do strony co pozwala na takie coś, nie wiem co to za strona ale wygląda jak instagram albo jakiś facebook więc raczej biedni nie są aby pozwolić sobie na moderacje treści reklamowych na których zarabia...