Wada produktu - wlali 150ml do 150ml butelki. TRAGEDIA. To raczej niegroźny błąd, więc nie warto z tego robić sensacji. Zakop.



Leki przeciwbólowe/przecizapalne to remedium na wszystko.

Ludzie łykają je jak landrynki.

Jasne, jak się ma 39 stopni gorączki, to wzięcie ZWYKŁEGO Ibupromu na zbicie temperatury do 38,1 ma sens, bo 39 stopni człowieka fizycznie wykańcza i uniemożliwia normalny sen.

Ale wszystkie te ibupromy APAPy super strong maxi turbo forte dla niemowląt Pokaż całość