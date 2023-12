Czyli będzie takie samo propagandowe gówno, tylko subtelniejsze, żeby nie zohydzić wykopkom z 90 IQ, którzy obecnie wychwalają pod niebiosa tuska i hołownię.



W manipulacji nie chodzi o to, żeby komuś spamować jedno i to samo każdego dnia. To zadziała co najwyżej na prostaka, który już ma jakieś przekonania i chce się w nich utwierdzić. W manipulacji trzeba odpowiednio dozować prawdę i kłamstwo, kłaść odpowiednie akcenty, argumenty lepsze za "naszą" sprawą zestawiać Pokaż całość