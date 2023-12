No cóż, młode Wykopki muszą na własnej skórze przekonać się co znaczą rządy PO, i dlaczego przez ostatnie 8 lat ludzie woleli taką zarazę jak PiS od rządów Tuska. I nie, to nie przez TVP i propagandę głosowali na PiS. Wiem, że jeszcze będzie syndrom wyparcia mocny, że z dnia na dzień nie zmienia się poglądów. Ale kolejne niespełnione obietnice, dociskanie Unijnej szajby, gumowe kule policji, wzrost podatków, w końcu zrobi swoje. Pokaż całość