To się musiało wydarzyć. Ciekawe czy teraz w końcu odpowiednie władze zrobią coś z dzikimi zwięrzętami pałętającymi się po centrach miast (to nie przesada, sam widziałem stado dzików koło przystanku SKM Gdynia Wzgórze, wygwizdowo to to raczej nie jest, do Urzędu Miasta jakieś 200 metrów)