Obejrzałem i uważam, że słaby to był odcinek bo goście nie potrafili się dogadać na wielu polach i wzajemnie się nie rozumieli. Nie wiem po co robić takie zestawienie osób.

Co innego gdyby wcześniej mogli wypracować wspólną wiedzę i się z nią podzielić.

Generalnie szkoda czasu, lepiej oglądać ich w tym na czym się znają.



Chociaż Draganowi przyda się lekcja abstrakcji od Dukaja