Dlatego śmieszą mnie teksty odnośnie wielkiego napływu ukraincow do Polski, że niby są to ludzie "z podobnego kręgu kulturowego" i bedą sie integrować. Otóż nie są. Podobny krag kulturowy to slowacy, czesi, litwini, moze wegrzy. Ukraincy to ten sam krąg kulturowy co ruscy czy białorusini. Ciekawe kiedy za ich przyczyną wrócą u nas łapóweczki :)