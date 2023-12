Ktoś z ekipy władzy albo celowo chce wkurzyć społeczeństwo albo realizują rzeczywiście plan przeniesienia ludności z bliskiego wschodu na terytorium Ukrainy i Polski po wojnie na bliskim wschodzie i wchodzimy w pierwszy etap - zakaz mowy nienawiści.

W każdym razie to co się dzieje w Polsce od dłuższego czasu jest niepokojące - ciągłe stręczenie nam Ukrainą a teraz Izraelem.



A i jakby co PIS też to realizował - przypomnijcie sobie konferencję antyirańską Pokaż całość