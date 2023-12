Do końca roku będzie podpisana warta 10 mld zł umowa na amunicję 155 mm. Dostawy ok. 300 tys. sztuk amunicji mają potrwać do 2029 r. Do końca lutego powinna być zawarta ta właściwa, czyli wykonawcza, na zakup 152 armatohaubic Krab,oraz w późniejszym czasie analogiczna umowa na produkcję NPBWP Borsuk