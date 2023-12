GIGANTYCZNA, powtarzam GIGANTYCZNA podwyżka dla budżetówki 20%.

A jaka jest podwyżka minimalnej? 20%. Biorąc pod uwagę, że część budżetówki i tak robi za minimalną, to ta podwyżka jest po prostu po to by nie spadli poniżej minimum.

To płaca minimalna akurat jest problemem, w latach 2011-2015 np. nauczyciele nie dostawali podwyżek i często to PiS wytacza jak "ciężki argument", no ale nie dopowiedzą, że inflacji nie było, a czasem wręcz deflacja(jak z Pokaż całość