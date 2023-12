Kilka tygodni temu spacerowałem z pieskiem, powoli wyprzedzałem dwóch facetów, na oko koło 50-60 lat, jeden mówi, że coś tam w internecie czytał, na co ten drugi go #!$%@?ł, że po co on w ogóle internet włącza, przecież wszyscy wiedzą, że to Tuska jest i tam same kłamstwa piszą i nikt mądry tego gówna nie słucha xD