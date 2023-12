Pomimo ostatnich sporów z Ukrainą polecam jednak trochę z szacunkiem podchodzić do wiadomości stamtąd i do losów tych żołnierzy.



To wcale nie jest taki kompletnie nierealny scenariusz, że za 10 lat to my będziemy siedzieć w okopach, a na zachodzie będą z nas cisnąć bękę, że niech "Polaczków" łapią po galeriach i pakować do woja.



I nie myślcie sobie, że gdzieś uciekniecie i będziecie mądrzejści od wszystkich innych. Wojny trwają od tysięcy Pokaż całość