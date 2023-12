...A WIECIE DLACZEGO???

... Powód jest bardzo prosty, ponieważ kobiety ogólnie robią z siebie nie wiadomo jakie księżniczki i wielkie panie bo w internecie jest to bardzo łatwe.

A później gdyby każdej takiej księżniczce towarzyszył w mediach społecznościowych jej mąż facet amant albo kolejny za kolejnym którego poznaję to cały ten wizerunek księżniczki runąłby.

Dlatego jak facet się nie udziela w mediach społecznościowych to dla takich kobiet jest to bardzo dobre rozwiązanie. Pokaż całość