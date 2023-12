Wydaje mi sie, ze kazdy trzezwo myslacy w tamtym okresie, juz po pierwszych 'komunikatach' prokuratury laczyl dobrze kropki, ze ktos powiazany z pisem chcial lyknac calkiem dobrze idacy (wtedy, haha) biznes. Jedyne co mnie interesuje, to czy prokurator, ktoremu to zlecony byl swiadomym czy jednak nieswiadomym ael dobrze rozegranym pionkiem w tej sprawie, i od tego rzadu oczekiwal bym wlasnie odpowiedzi na to pytanei (bo na pozostale pytania w sumie odpowiedzi sa Pokaż całość