jezeli sie okaze, ze faktycznie Newag to zrobil to osoby ktore podpisaly sie pod oswiadczeniem z 6 grudnia powinny byc dozywotnio "spalone" w branży (ale jak wiemy to tak w praktyce nie dziala)



lukasz.mikolajczyk@newag.pl

grzegorz.indulski@highprofile.com.pl

tomasz.butkiewicz@highprofile.com.pl



Co ciekawe dwie ostatnie ww osoby sa widoczne w pierwotnym oswiadczeniu, plik w stanie obecnym ma "podpis" tylko Pana Lukasza.. brzydko tak manipulować treścią oświadczenia, panowie z Newag i firmy "doradczej od gaszenia pożarów". Kryzysów nie Pokaż całość