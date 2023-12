Widzicie co biedaczki narobiliście Panu Filipiakowi? Możliwe, że chłop się udusił od waszego smogu z passata. Zamiast chodzic z bucika, to wam się aut zachciało i taki Pan Filipiak - prezes zszedł z tego łez padołu. Nie sugerujcie nawet, że "żarł za dużo mięsa", bo on akurat mógł, bo był Panem Filipiakiem! Tak samo jak mógł latać prywatnym odrzutowcem do Lizbony, bo on tam robił byznes.

Zabiliście Pana Prezesa!