Wniosek do sądu o sprwdzenie akcji policjantów i zwrot telefonu? Ehe, juz to widze. Przy dobrych wiatrach miesiąc bez telefonu, o ile w ogóle w całości uda się go odzyskać. Nie ma w artykule słowa o jakimkolwiek spisaniu protokołu stanu rzeczy konfiskowanej, a to powoduje, że jak policjant powie, że skonfiskował stłuczony telefon to ch....a mu zrobisz.