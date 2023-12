Jakis owoc milosci # p0lka czyli # czeszka z mokebe. SO TOLERANT. U nas Simion Mol nie musial nic #!$%@? robic, same mu wskakiwaly na maczuge i dokladnie sie wycieraly by zgarnac wiecej hiva. A w Czechach musial gwalcic. Podobne kraje, u nas wybrali tez mokebe do sejmu, tam tez. SO TOLERANT. Piekny mulat, zawsze chcialem miec takie cos, objetosc dwa 400.