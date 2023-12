#!$%@? kraj. Religia w szkolach zamiast ekonomii. PZW zamiast klubow wedkarskich powiazanych prawnie z jakas normalna agencja ochrony i gospodarki. Po #!$%@? to komu? Lasy panstwowe=mafia. Pokarzcie mi lesniczego ktorego dzieci w dniu slubu nie dostaja w prezencie dzialki z willą. PZW jest do zaorania. PZPN kolejny przyklad. Same stare dziady, komunistyczne gnoje, mejzy #!$%@?.