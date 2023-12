To ta slynna ofiara pisowskiego reżimu,którą broniły liberalne lewicowe media i wykopki?Newsweek,,Monika Strzępka to kolejna ofiara ideologicznego gwałtu władzy na kulturze"Wyborcza ,,Na czym polega fenomen Moniki Strzępki. I dlaczego to tak denerwuje PiS" gazeta ,,Czy feministka nie może być w Polsce dyrektorką? Dlaczego PiS nie chce Strzępki w Dramatycznym"oko press,,Strzępka: Nie mam już siły słuchać, że jeśli jestem artystką, to jestem #!$%@?ęt@ i rozpieprzę kasę"