Jeśli ma to być na aktualnych zasadach czyli pożyczki gotówkowej, której odsetki będą spłacały państwa członkowskie to już to jest powód dla veto. Kompletnie niekontrolowane wydatki i odsetki płacone przez państwa członkowskie kołchozu. Świetny interes.

Na dodatek był to doskonały moment by rozwiązać problem transportowy, zagrażający branży przynoszącej Polsce 7% PKB. Polskojęzyczny premier zapewne zapomniał się tym zająć.



Polski premier dałby tam 2 warunki : Ukraina godzi się na Polskie warunki rozwiązania Pokaż całość